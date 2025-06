Com mais de 40 anos de história, vinícola gaúcha anuncia novidades

A vinícola Boscato Vinhos Finos, empresa que conta com um vinhedo de sete hectares na região de Nova Pádua, está passando por mudanças. A empresa, fundada há mais de 40 anos pelo casal Inês e Clóvis Boscato, prepara-se para lançar sua nova identidade visual.



O lançamento oficial do novo visual da marca ocorrerá no próximo dia 10 de junho, em um evento exclusivo para a imprensa gaúcha. Segundo a engenheira agrônoma Roberta Boscato, filha do casal fundador e que já divide a administração do negócio com o pai, a mudança vai “expressar a trajetória já consolidada e projetar o futuro da empresa com clareza e consistência”.

Empresa que conta com um vinhedo de sete hectares na região de Nova Pádua DANDY MARCHETTI/DIVULGA??O/JC

Na tarde desta última sexta-feira (30), Roberta visitou a sede do Jornal do Comércio, para convidar pessoalmente a equipe de reportagem para o evento.



“A ideia da nova identidade visual é comunicar a essência da Boscato: uma vinícola que preza pelo cuidado, prioriza a qualidade e olha para a inovação. Desde o início, o compromisso com a excelência orienta cada decisão do negócio”, destacou.