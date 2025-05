Churrasqueiras no Parque Marinha serão inauguradas no próximo domingo

O tradicional “dia de trago, alento e churrasco” dos colorados ganha novo cenário: neste domingo(1º), será inaugurado o espaço de churrasqueiras no Parque Marinha do Brasil, na altura da Rua Nestor Ludwig, próximo ao Gigantinho. Fruto de parceria entre o Inter e a prefeitura de Porto Alegre, a área oferecerá 20 churrasqueiras (seis cobertas e 14 ao ar livre) com mesas e bancos fixos.

A inauguração, marcada para as 13h, terá programação especial até as 17h. Em dias de jogo no Beira-Rio, o local será exclusivo para torcedores; nos demais, estará aberto ao público em geral. A segunda fase do projeto, que prevê a construção de um prédio com banheiros e uma área para a lavagem de espetos e utensílios, ainda não teve as obras iniciadas.