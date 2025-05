Neve é registrada em São José dos Ausentes na manhã desta quinta-feira (29)

A tão esperada neve deu as caras em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, durante a madrugada e início da manhã desta quinta-feira (29). Os primeiros flocos caem suavemente, marcando o início do período de frio intenso na região.



De acordo com a MetSul Meteorologia, a neve é consequência da chegada de uma intensa massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil, que provocou uma queda acentuada nas temperaturas desde a quarta-feira (28). No começo desta quinta, os termômetros marcaram temperaturas próximos de 0 °C nas áreas mais altas, criando condições ideais para a ocorrência do fenômeno.

A interação entre o ar extremamente frio e uma baixa fria, com ar gelado em níveis médios da atmosfera, entre 3000 e 5000 metros, aliada à umidade trazida por um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, favoreceu o início da precipitação invernal. Ainda segundo a MetSul, os modelos meteorológicos já vinham indicando a possibilidade da primeira neve do ano na região devido à força dessa massa de ar polar.

As condições seguem propícias para a continuidade da neve nas próximas horas, especialmente entre os Campos de Cima da Serra e o Planalto Sul Catarinense, onde a altitude ultrapassa os 1000 metros. Apesar disso, por enquanto, a ocorrência permanece fraca e sem acúmulo significativo.



Segundo a ClimaTempo, a quinta-feira deve seguir gelada em São José dos Ausentes, com mínima de 8 °C e máxima de 13 °C. A previsão indica 50 mm de chuva e 96% de chance de precipitação ao longo do dia. A umidade relativa do ar varia entre 61% e 100%, com ventos soprando de Oeste a 21 km/h.