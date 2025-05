Evento em Santa Catarina busca debater a reconstrução do RS

Organizado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), o Summit Cidades é um dos maiores eventos de cidades do Brasil. O encontro acontece anualmente em Florianópolis. De acordo com a organização, a edição de 2024 contou com mais de 10 mil participantes e 500 palestrantes. Neste ano, a reconstrução do RS será um dos temas a serem debatidos.Marcelino Ito, CEO do Summit Cidades esteve em Porto Alegre nesta quarta-feira (28) e visitou o Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente Giovanni Jarros Tumelero. Durante o encontro, os representantes do evento destacaram a importância da presença de representantes gaúchos, em meio a reconstrução do Estado após as enchentes de maio.“Nosso evento tem participantes de todos os cantos país, com prefeitos de cidades de todas as regiões. Queremos levar esse case da reconstrução para o evento. Vai ser um grande exemplo para todo o Brasil. Além disso, vamos levar profissionais para discutir a temática da gestão pública”, destacou Ito.O Summit Cidades acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho deste ano, no CentroSul, em Florianópolis. No palco, mais de 500 painelistas irão compartilhar conhecimento e tendências e debater soluções concretas para os desafios enfrentados pelos municípios do País. Entre os painelistas confirmados, estão o ex-presidente Michel Temer, o economista Ricardo Amorim e o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto.