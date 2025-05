Campanha do Agasalho 2025 de Porto Alegre é lançada; confira os pontos de doação

Com a chegada do frio intenso, a solidariedade volta a ser chamada a agir em Porto Alegre. A Campanha do Agasalho 2025 foi lançada nesta quarta-feira (28) no Salão Nobre do Museu de Arte do Paço, reunindo representantes do poder público, parceiros e convidados. Sob o slogan "Sua doação é o sonho de muita gente", a ação tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores, calçados e alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Coordenada pelo gabinete da primeira-dama Valéria Leopoldino, a campanha parte de um princípio simples, mas poderoso: doar com consciência. “A doação não pode ser um descarte. A gente pede que as pessoas doem com o coração. Que olhem para aquele casaco ou par de meias e pensem: ‘isso pode mesmo fazer bem a alguém?’”, diz Valéria.

A campanha não foca apenas em roupas. As cestas básicas, segundo Valéria, são hoje uma das maiores demandas recebidas pelo gabinete. “Todos os dias chegam pedidos de alimentos. E, infelizmente, muitas vezes temos que dizer que não temos. É muito triste. Por isso, buscamos parceiros que nos ajudem a atender essas demandas”, relata.

A prefeitura ressalta que as doações devem estar limpas e em bom estado de conservação. No caso dos calçados, é ideal que venham amarrados entre si para facilitar a triagem, já que o volume de itens arrecadados é alto. “A meta não é quantidade. É qualidade. Porque só assim conseguimos garantir que as doações cheguem a quem mais precisa com dignidade”, destaca a primeira-dama.

Presente ao lançamento, o prefeito Sebastião Melo lamentou que, em pleno 2025, ainda seja necessário mobilizar a população para suprir carências tão básicas. “Essa é uma campanha que eu não gostaria de fazer. Vivemos em um país continental, com uma economia forte, mas com desigualdades profundas”, disse.

Onde doar

Neste primeiro momento, dois pontos de coleta já estão funcionando no Centro da Capital. Ao longo das próximas semanas, novos locais serão anunciados. “Não vai ter desculpa. Cada cantinho da cidade vai ter um ponto para doação. Quem quiser ajudar, vai encontrar um jeito”, garante Valéria.

Centro Administrativo Municipal

Rua General João Manoel, 157 – Centro

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Museu de Arte do Paço (Paço Municipal)

Praça Montevideo, 10 – Centro

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

A campanha não aceita doações em dinheiro ou via Pix. Todo o trabalho do gabinete é feito com base em contribuições materiais — roupas, alimentos, cobertores. “Quem acha que não tem nada para doar, talvez precise apenas olhar com mais carinho para dentro de casa. Um cachecol esquecido na gaveta pode fazer muita diferença para quem não tem nada”, completa a primeira-dama.