Terça-feira de tempestades antecede frio intenso no Rio Grande do Sul

A atuação de uma intensa frente fria provoca mudanças bruscas no tempo no Rio Grande do Sul entre esta terça (26) e quarta-feira (27). A MetSul Meteorologia e o governo estadual alertam para a possibilidade de chuva forte, temporais e rajadas de vento intensas, com potencial para granizo e vendavais em pontos isolados.

Ao longo da terça-feira, o avanço da frente fria trará chuvas desde cedo na Metade Sul e Oeste, onde os volumes poderão superar os 100 mm/dia em áreas como as Missões. Nessas regiões, a temperatura deve oscilar pouco. Já entre o Norte e o Noroeste do Estado, o dia começa com sol e vento Norte, que eleva a temperatura antes da chegada da chuva. As máximas podem se aproximar dos 30°C em alguns pontos.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o tempo firme predomina pela manhã, com mínima de 16°C e máxima de 27°C, mas a partir da tarde o tempo muda rapidamente com a chegada da frente fria e alto risco de temporais, que devem persistir até quarta-feira. Há previsão de rajadas de vento entre 50 e 80 km/h, podendo atingir até 90 km/h em pontos isolados.

Na quarta-feira, o sistema frontal se desloca sobre o Estado e se associa à formação de um ciclone extratropical no oceano, mantendo o tempo instável. A chuva atinge todas as regiões, com acumulados entre 20 e 50 mm/dia, podendo chegar a 75 mm/dia no Sul e na Costa Doce. O destaque será o forte declínio da temperatura ao longo da tarde e da noite, com mínimas variando entre 3°C e 12°C.

A tendência é de que, na quinta-feira (28), o ciclone extratropical sobre o oceano siga favorecendo as chuvas moderadas a fortes no Sul, Sudeste, Costa Doce, Litoral, Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra e Vales, com acumulados entre 20 e 40 mm/dia, podendo chegar aos 80 mm/dia na Costa Doce e Litoral Médio.

Os ventos constantes continuam sobre o Estado e oscilam entre 50 e 90 km/h em áreas da metade Leste. Com a atuação da massa de ar frio, as temperaturas permanecem baixas, com mínimas variando entre 0°C e 11°C. As máximas oscilam entre 2°C e 14°C.