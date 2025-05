Prédio do MPRS vai abrigar escritório da Agência de Refugiados da ONU

Foi inaugurada na tarde desta segunda-feira (26), na sede da Promotoria de Justiça do Partenon, em Porto Alegre, a sede da Agência da ONU para Refugiados (Acnur). O espaço, que vai funcionar em duas salas cedidas pelo Ministério Público gaúcho, vai servir como base da agência para atuação no Rio Grande do Sul. O representante da Acnur no Brasil, Dávide Torzilli, saudou a parceria com o MPRS e a importância da atuação no Estado. "Essa presença é muito importante. Reforça o nosso compromisso com o Brasil no atendimento de refugiados e em nosso programa de interiorização, especificamente aqui no Estado", disse.