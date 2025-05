Dia D de vacinação registra filas em postos de saúde em Porto Alegre

O Dia D de vacinação gerou filas neste sábado (24) em postos de saúde em Porto Alegre. No Centro de Saúde Modelo, perto do Parque da Redenção, quase duas mil pessoas haviam recebido as doses da imunização da gripe pouco antes das 17h. O movimento foi intenso durante todo o dia. A imunização estava prevista até as 18h. Todas as unidades da Capital participam da ação, que contempla pessoas a partir dos seis meses de idade.

A coordenadora da Clínica da Família Modelo, Silvia Naiara Correa, afirma que, mesmo com filas, o atendimento está ágil. “Até pouco antes das 17h, já havíamos vacinado 1.880 pessoas. Um número muito bom. O dia todo tivemos filas. Estamos muito felizes com o serviço”, disse Silvia.

População buscou unidades para receber a vacina da gripo, como no Modelo EVANDRO OLIVEIRA/JC

“Estamos chegando em um período de frio e o risco de ficar gripado, e de ter doenças respiratórias no geral, são mais comuns. A ideia da vacinação é reduzir a forma mais grave da gripe. A campanha não tem data para acabar, iremos vacinar o máximo de pessoas que pudermos alcançar”, destaca a coordenadora.

Entre os presentes, a moradora Daise Custódio relatou a importância de aproveitar a campanha. “A fila tá gigante, mas os hospitais estão lotados e eu tenho três meninos. Acho que o menor nunca tomou a vacina da gripe. A gente tem que vir para não ir para os hospitais, né? Temos que tomar para evitar. Sábado é o único dia que eu consigo, é muita correria com eles”, lamenta.

Milene Silva e Alessandro Trindade decidiram se vacinar junto com a filha, Helena. “A fila está andando bem rápido apesar de estar dobrando a esquina, acho que estamos aqui há uns 15 minutos”, disse Alessandro. Milene reforçou a importância da prevenção. “E a gente não veio só vacinar ela, mas se vacinar também. O inverno ainda não chegou e a gripe vem forte. A gente quer evitar o máximo possível”.

A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritário EVANDRO OLIVEIRA/JC

Um dos focos da campanha é imunizar os grupos prioritários. Segundo a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde pretende reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários com cobertura prevista: crianças, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde é trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A H1N1, H3N2 e Influenza B. A campanha começou em 7 de abril. Até terça-feira (20), foram aplicadas 313.762 doses. Desse total, 144.502 foram destinadas aos grupos prioritários, o que representa 36,58% da meta de 395.061 pessoas nos grupos de pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e menos de 5 anos e gestantes.