'O Agente Secreto' ganha Cannes por melhor direção e ator com Wagner Moura

O filme brasileiro O Agente Secreto ganhou a 78ª edição do Festival de Cannes em duas categorias: melhor ator com Wagner Moura e direção, com Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um brasileiro vence o prêmio de interpretação masculina na competição principal do festival.

LEIA TAMBÉM: Meteorologia diz que frio será mais intenso no sul do país

"Eu tive a sorte de ter a oportunidade de trabalhar com o Wagner Moura, um grande ator e uma grande pessoa. Espero que este filme lhe traga coisas maravilhosas. Obrigado ao júri e à presidente Juliette Binoche", disse Mendonça Filho ao agradecer pelo colega, que não estava presente.

Fernanda Torres foi a primeira atriz brasileira a ser coroada em Cannes, em 1986, pelo filme Eu Sei que Vou Te Amar. Em 2008, Sandra Corveloni triunfou pela sua performance em Linha de Passe.

O Agente Secreto se passa em Recife, em 1977, e é protagonizado por Moura, que vive um pesquisador perseguido por homens truculentos. Apesar de a história não ser exatamente sobre a ditadura militar, ela denuncia a violência e a corrupção que marcaram o período. A trama mistura elementos fantásticos com a realidade para refletir sobre a reconstrução da memória.

O filme que deu melhor direção a Mendonça foi bem recebido por críticos e jornalistas após sua estreia no festival, na semana passada, e era esperado que levasse algum prêmio para casa. No começo da tarde deste sábado, o longa já havia vencido o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema.

O diretor venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes há seis anos, por Bacurau. A láurea de agora encerra um ano histórico para o Brasil no evento, com recorde de profissionais no Mercado do Filme, área de negócios que elegeu o país como grande homenageado desta edição.

O prêmio também reforça o bom momento do cinema brasileiro, que acaba de vencer seu primeiro Oscar de filme internacional, por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e o Urso de Prata no Festival de Berlim, por O Último Azul, de Gabriel Mascar.