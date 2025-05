Prazo extra de inscrição no programa Aprende Mais é aberto e termina na quarta-feira

programa Aprende Mais têm uma nova oportunidade para se inscreverem. O prazo foi reaberto até quarta-feira (28). A formação, promovida pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), tem como objetivo a recomposição das aprendizagens dos estudantes e é voltada aos professores de Matemática e Língua Portuguesa do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, da 3ª série do Ensino Médio e também aos supervisores escolares que atuam nas escolas estaduais com oferta dessa seriação. Professores da Rede Estadual que não conseguiram aderir aotêm uma nova oportunidade para se inscreverem. O prazo foi reaberto até quarta-feira (28). A formação, promovida pela, tem como objetivo a recomposição das aprendizagens dos estudantes e é voltada aos professores de Matemática e Língua Portuguesa do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, da 3ª série do Ensino Médio e também aos supervisores escolares que atuam nas escolas estaduais com oferta dessa seriação.

Segundo notícia divulgada pelo governo gaúcho, os participantes que possuem no mínimo cinco anos de atuação comprovada no magistério também têm direito a receber uma bolsa de até R$ 700,00, conforme cada atribuição dos cargos. Para ter direito ao benefício, o tempo de regência pode ser computado na Rede Estadual, municipal ou privada. A comprovação do tempo deve ser feita por meio de um formulário, com o preenchimento do requerimento para validação de tempo de atividade de magistério.

Professores de Língua Portuguesa ou de Matemática que não estão elegíveis para receberem a bolsa – como aqueles que possuem menos de cinco anos de atuação no magistério e os servidores que são cedidos, adidos ou permutados – poderão participar integralmente da formação proporcionada pelo programa. Para isso, basta fazerem a inscrição.

O Aprende Mais oferece uma trilha formativa que apresenta uma série de estratégias pedagógicas com foco no uso eficaz dos Cadernos de Aprendizagem Contínua. O material didático, desenvolvido pela Seduc, é utilizado na Rede Estadual desde 2023, disponibilizando uma sequência de atividades estruturadas a partir da Base Nacional Comum Curricular.

Com a edição deste ano do Aprende Mais, o conteúdo dos cadernos foi reformulado. Os livros passaram a seguir um formato que abrange a construção progressiva das habilidades previstas em cada uma das etapas finais de ensino na Educação Básica. Os cadernos são compostos por três volumes, divididos em cadernos do professor e do estudante.

O material estruturado também foi elaborado a partir da análise de dados históricos da Rede Estadual, que apontaram os pontos que demandam maior reforço de aprendizagem. Os cadernos estão sendo repassados em ciclos para as escolas estaduais, conforme o seguinte cronograma: volume 1, maio a junho; volume 2, junho a agosto; volume 3, agosto a outubro.

As formações do Aprende Mais têm o intuito de ajudar o trabalho docente. Além da capacitação, a trilha formativa disponibiliza um ambiente de conexão na qual os educadores podem compartilhar experiências. As atividades ocorrem na plataforma do Google Sala de Aula, espaço virtual de aprendizagem utilizado pela Seduc.

Os vídeos e conteúdos abordados durante cada etapa da formação permanecerão disponíveis dentro da ferramenta, que pode ser acessada com o e-mail institucional do professor participante (@educar). As formações ocorrem de forma síncrona (em tempo real, com encontros on-line) e assíncrona (por troca de mensagens e sem a necessidade de respostas imediatas).



Sobre o Aprende Mais



O programa Aprende Mais é uma das principais políticas públicas da Rede Estadual para recomposição das aprendizagens. Ele surgiu originalmente no contexto da pandemia e, desde então, foi reestruturado para atender às demandas de aprendizagem dos estudantes das escolas estaduais impactados pelos efeitos dos eventos meteorológicos adversos dos últimos anos.

A iniciativa está baseada nos diagnósticos promovidos pela Seduc a partir da análise dos resultados das avaliações externas e internas da rede pública de ensino, como o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).