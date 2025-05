Campanha do Agasalho 2025 de Porto Alegre será lançada nesta quarta-feira

A Campanha do Agasalho 2025 da capital gaúcha será lançada na próxima quarta-feira (28), às 14h, no Salão Nobre do Museu de Arte do Paço. Com o slogan “Sua doação é o sonho de muita gente”, a edição deste ano busca mobilizar a comunidade para amparar famílias em vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas. A iniciativa é coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama Valéria Leopoldino.

Conforme nota da prefeitura de Porto Alegre, o objetivo principal da campanha é sensibilizar a sociedade para a importância de auxiliar aqueles que mais necessitam no inverno. É fundamental que os itens doados estejam limpos, em bom estado de conservação e prontos para serem utilizados ou consumidos.

A primeira-dama enfatiza que doar vai além de descartar. "Quando as temperaturas caem, a empatia precisa subir. Doar com carinho e responsabilidade pode transformar a vida de quem enfrenta o frio sem proteção’’, diz Valéria. Ela também lembra que edições anteriores registraram a entrega de peças sujas, rasgadas e inutilizáveis, reforçando a importância de doar com atenção e cuidado.

Os pontos de coleta fixos já estão definidos e localizados em pontos estratégicos: Centro Administrativo Municipal: rua João Manoel, 157, e Museu de Arte do Paço: Praça Montevideo, 10. Outros locais de coleta serão divulgados ao longo da campanha, facilitando a participação de toda a população.