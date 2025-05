Fotojornalista Sebastião Salgado morre aos 81 anos

Um dos maiores fotojornalistas em atividade no mundo e expoente da atividade no Brasil, Sebastião Salgado faleceu aos 81 anos. A notícia foi confirmada pelo Instituto Terra, do qual Salgado era fundador. "Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Salgado, nosso fundador, mestre e eterno inspirador", diz a nota da entidade.

Ele enfrentava problemas decorrentes de uma malária que adquiriu nos anos 1990, relatou à Folha um amigo próximo. O artista vivia em Paris. Em uma abertura recente de uma mostra na Normandia, no norte da França, Salgado já estava abatido. Os remédios que o artista tomava deixaram de funcionar nos últimos anos, ainda segundo relato de pessoas próximas.

Salgado deixa a esposa Lélia, os filhos Juliano e Rodrigo, e os netos Flávio e Nara.

No anúncio ndo falecimento, o Instituto Terra lamenta a passagem do seu fundador e salienta o impacto do trabalho de Salgado seja na fotografia seja em suas ações ambientais. "Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", diz a nota.



