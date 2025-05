3ª edição do evento Conexão Juventudes ocorrerá no dia 31 de maio

Promover reflexões e trocas sobre o trabalho com adolescentes e conectar os professores com a realidade das juventudes. Este é o objetivo da terceira edição do Conexão Juventudes, voltado a educadores dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O encontro, promovido pela Escola de Professores Inquietos, ocorre no dia 31 de maio, das 9h às 12h30, no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre.

A programação inclui um painel de abertura, intitulado Diferentes Perspectivas Sobre a Experiência de Ser Jovem, com a especialista em educação parental Jacqueline Vilela, autora do livro Meu Filho Cresceu, e Agora?, e o filósofo e professor do Farroupilha, Artur Bezzi; além de oficinas práticas.

Cada participante escolhe um itinerário composto por dois workshops com propostas distintas. Uma delas vai apresentar aos professores e ensiná-los a dominar as principais plataformas de inteligência artificial. A oficina de expressão pessoal para a prática docente será ministrada pela atriz Patsy Cecato. Outros assuntos são storytellings por meio de RPG, o mundo do trabalho a partir das carreiras do futuro e temas e tensões na relação entre professores e adolescentes.

inscrições devem ser feitas de forma online, por meio de um formulário de inscrição gratuitas para docentes da rede pública, estudantes de licenciatura e magistério. Para profissionais de escolas privadas e demais interessados, o valor da imersão é de R$60.



O Conexão Juventudes se apresenta como um espaço de diálogo sobre o cotidiano escolar. Com a proposta de incentivar uma revisão dos processos educativos, o evento valoriza as vivências dos adolescentes e o papel dos educadores na formação dos jovens. Como parte dessa interação, a organização e a programação do Conexão Juventudes são construídas com a ajuda de alunos do Farroupilha. As inscrições devem ser feitas de forma online, por meio de um formulário de inscrição, e são gratuitas para docentes da rede pública, estudantes de licenciatura e magistério.

Serviço

Conexão Juventudes - 3ª edição

Quando? Sábado (31/05), a partir das 9h

Onde? Colégio Farroupilha (Rua Carlos Huber, 425)