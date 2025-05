Porto Alegre já registra 11 óbitos por dengue em 2025

A prefeitura de Porto Alegre informou, na manhã desta quinta-feira (22), que dois homens, de 84 e 72 anos, ambos com comorbidades, perderam a vida por causa da dengue, subindo para 11 o número de óbitos pela doença. A confirmação ocorreu com base em dados do painel de casos de dengue do Estado e no BI de arboviroses de Porto Alegre.