Cyrela Goldsztein inicia a reconstrução de trecho da Orla do Guaíba

A Orla do Guaíba dá mais um passo para sua recuperação. Nesta quinta-feira (22), será dada a ordem de início aos trabalhos de reconstrução do Trecho 1 - uma área com 1,2 km de extensão a partir da Usina do Gasômetro. O valor do investimento feito pela Cyrela Goldsztein, como parte do seu compromisso com a cidade, é de R$ 1.859.117,95. A requalificação faz parte de uma contrapartida urbanística firmada por meio do Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (TASCC).



A autorização oficial para o início das obras será dada durante vistoria da Prefeitura de Porto Alegre, às 10h. Para marcar o início da nova fase, estarão presentes o prefeito Sebastião Melo, o secretário Germano Bremm (Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) e outros representantes da Prefeitura, além do diretor de Incorporação da Cyrela Goldsztein, Luiz Paludo.

“A Orla é um dos pontos turísticos mais importantes de Porto Alegre. É um espaço de convivência e de contato com a cidade que faz parte da vida de muita gente. Contribuir com a recuperação desse local é uma forma de devolver à população um ambiente que é próprio da comunidade e representa tanto para os porto-alegrenses”, afirma Paludo.



Entre os serviços previstos, estão a reconstrução das lojas ambulantes, a implantação de um novo Espaço da Guarda Municipal e a demolição de estruturas danificadas dos bares, sanitários, vestiários e de uma loja atingida pelas enchentes. A previsão de finalização desta etapa das obras é até setembro.



Trecho 3 está em fase de finalização

A Cyrela Goldsztein também é responsável pela recuperação do Trecho 3 da Orla, que se estende por cerca de 1,6 km entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. Um dos atrativos desta área, a maior pista de skate da América Latina já foi devolvida à população e passou por revitalização completa, com aporte de quase R$ 800 mil da incorporadora. A intervenção incluiu reparos estruturais, pintura, substituição de pastilhas e outras melhorias técnicas, além da ampliação dos obstáculos da pista.

No trecho, estão sendo recuperados ainda os equipamentos de ginástica, áreas esportivas e os bares 1, 2 e 3, junto dos sanitários e do espaço da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ). As intervenções no Trecho 3 também são viabilizadas por meio do TASCC, com investimento total de mais de R$ 4 milhões. A entrega deve ser realizada nas próximas semanas.