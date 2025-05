Cão Silveira, da UFSM, viraliza e faz sucesso nas redes

Rian Lacerda, de Santa Maria, especial para o JC



Figura já conhecida por quem frequenta o campus sede da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o cão Silveira foi o assunto mais comentado do país na rede social X (antigo Twitter) no início da semana. O nome do cãozinho estava em primeiro lugar entre os principais trending topics, ou seja, o mais comentado do Brasil, com mais de 60 mil publicações até a manhã desta quarta-feira (20).

O assunto começou a ganhar repercussão após uma publicação na rede, na última quinta-feira (15), em que uma usuária relatava ter visto o cão Silveira e dado sua opinião sobre o físico do cachorro. “Semana passada vi o Silveira (cachorro gordo da UFSM), pela primeira vez, e fiquei apavorada com o tamanho daquele animal, meu Deus que cachorro feio", relatou uma usuária.

A postagem, que foi apagada, repercutiu negativamente entre os que conheciam o mascote, que passaram a fazer publicações com fotos e vídeos do animal em alguns momentos inusitados no campus para provar o contrário.

A viralização veio acompanhada de uma enxurrada de memes que começaram a ganhar repercursão nacional. Fotos mostram Silveira dormindo em locais da UFSM, esperando na porta da Ouvidoria da universidade e até "sorrindo" diante de um pote de bolo. Confira alguns dos memes:

Eu tô apaixonada pelas fotos do silveira vulgo reitor e dono da UFSM pic.twitter.com/7wp1VDde5B — Clara ⚢ (@Claraboias_) May 17, 2025

Pelo menos ele participa de piquenique e tu nada https://t.co/A5urIZigSi pic.twitter.com/gk1pTv2nt5 — aline estrelinha (@alinestrelows) May 18, 2025



Além do humor e da fofura, ser o assunto mais comentado do momento deixou o cão ainda mais famoso em sua conta no Instagram. Até o começo desta terça, o perfil oficial do cão nessa rede social havia saltado para 40 mil seguidores, após toda a repercussão.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFSM (@ufsm.br)

Repercussão

A imprensa nacional repercutiu os memes com Silveira. O jornal O Estado de S.Paulo denominou o cachorro "reitor" em sua manchete: "Conheça Silveira, cachorro ‘reitor’ da UFSM que viralizou nas redes". Já o Correio Braziliense destacou a frase que tornou o mascote famoso: "Silveira, o 'cachorro gordo da UFSM' que virou o novo ícone das redes sociais". O jornal O Dia também repercutiu o assunto: "Conheça Silveira, cachorro 'reitor' da UFSM que viralizou nas redes".

"Sempre no meio de todo mundo"

Em um final de semana, o grupo de amigos de Aline Strelow dos Santos, 25 anos, decidiu fazer um piquenique, algo comum no campus da UFSM, quando capturou as fotos que já somam 55 mil curtidas e mais de 2,3 milhões de visualizações no X. A estudante do curso de Terapia Ocupacional, que estava acompanhada dos colegas, conta como foi registrar o momento em que Silveira aparece sorrindo para o bolo.

“Eu e meu grupo de amigos fomos fazer um piquenique. Havia várias pessoas no campus e o Silveira estava circulando, como sempre, no meio de todo mundo. Ele nos viu de longe e eu chamei ele para perto. Quando vimos, ele chegou pisando em praticamente tudo, e a gente ficou fazendo carinho nele. Meu namorado mostrou um pote de bolo para ele, daí ele ficou muito feliz e deu esse sorriso aí”, relatou Aline.

História do cão Silveira

Silveira vive há aproximadamente 10 anos no campus da UFSM e é cuidado por voluntários. Durante a pandemia de Covid-19, ele chegou a ficar abrigado nas proximidades do Hospital Universitário (Husm), mas, com a volta das aulas presenciais, passou a frequentar, principalmente, o prédio do Restaurante Universitário (RU), onde ganhou até uma cama que lhe serviu perfeitamente.

De acordo com a professora Fabiana Stecca, coordenadora do Projeto Zelo, em entrevista publicada pela Agência de Notícias da UFSM, Silveira apareceu no campus ainda filhote e nunca mais saiu. “Ele apareceu menor e desde então vive aqui. A gente estima que ele tenha cerca de 10 anos e já faz quase nove que ele está entre nós”, afirmou.

Santa Maria conta com mais mascotes

Quando o assunto é cães mascotes em Santa Maria, o tema não é novidade. Na cidade, algumas "personalidades" já viralizaram. É o caso do cão Jeff, figura que viveu nas ruas da cidade por muitos anos até ser adotado recentemente. O "andarilho das ruas", para muitos, patrimônio afetivo da cidade, conta com mais de quatro mil seguidores em seu Instagram, mas já dançou na Praça Saldanha Marinho, participou de eventos e até mesmo fez companhia para os novos "bixos" em algumas calouradas.

Edição: Lívia Araújo