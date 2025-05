BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas se mobilizam em campanha do agasalho

Os shoppings BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e ParkShopping Canoas estão arrecadando doações para a Campanha do Agasalho, promovida pela Multiplan em nível nacional. A iniciativa busca reunir roupas, calçados, cobertores e outros itens de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.



No BarraShoppingSul, as doações podem ser feitas até 31 de agosto, em caixas coletoras localizadas ao lado do balcão MultiVocê, no piso Jockey (Av. Diário de Notícias, 300). Já no ParkShopping Canoas, a campanha segue até 24 de agosto, com pontos de coleta em frente ao Zaffari, no piso L1 (Av. Farroupilha, 4545).

Os itens arrecadados no BarraShoppingSul serão destinados à instituição WimBelemDon e a famílias atingidas pelas cheias. No ParkShopping Canoas, as doações beneficiarão a ONG Transformar RS.



Nos últimos três anos, a campanha da Multiplan arrecadou quase 130 mil peças em seus shoppings pelo país. A ação faz parte do hub Multiplique o Bem, que reúne projetos sociais do grupo.



Como ajudar:

BarraShoppingSul

Até 31/08

Piso Jockey (ao lado do balcão MultiVocê)



ParkShopping Canoas

Até 24/08

Piso L1 (em frente ao Zaffari)