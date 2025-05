Novo Hamburgo confirma primeira morte por dengue no município este ano

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Novo Hamburgo confirmou a primeira morte por dengue no município este ano. O óbito ocorreu no dia 4 de maio e trata-se de um homem de 25 anos, portador de doenças congênitas crônicas (deficiência física e neurológica), considerado presumidamente imunocomprometido.

O paciente foi atendido na rede pública de saúde, onde recebeu diagnóstico de dengue por teste rápido. O quadro evoluiu para uma hepatite aguda viral fulminante, levando ao óbito.



Apesar do caso, a SMS destaca que o cenário epidemiológico em 2025 apresenta redução significativa em comparação ao ano anterior. Em 2024, foram registrados mais de 20 mil casos e 20 mortes pela doença.



Em nota, a secretária municipal de Saúde, Betina Espindula, lamentou o falecimento e reforçou a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti: "Lamentamos a perda deste paciente, pois toda a vida importa. Mas o cenário de proliferação da dengue é melhor. Estamos trabalhando forte no combate ao mosquito, mas precisamos que a comunidade faça sua parte também."



A pasta mantém ações de prevenção e orienta a população a eliminar possíveis criadouros do vetor, como recipientes com água parada.