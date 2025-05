Semana começa com previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul

A frente fria que trouxe chuva ao Rio Grande do Sul no domingo (18) se afasta, e o vento na baixa atmosfera perde intensidade, mas a segunda-feira (19) ainda terá nuvens carregadas no Estado. O dia terá momentos de tempo seco e até com aberturas de sol, mas permanece a previsão de chuva para todo o Rio Grande do Sul.

Segundo a MetSul Meteorologia, há chance de temporais com trovoadas, raios, vento e granizo mesmo

que seja mais pontual.

Nuvens carregadas atuam pela Grande Porto Alegre no decorrer desta segunda-feira, com alguns períodos de melhoria associado ao tempo seco. Há previsão de chuva ao longo do dia e isoladamente segue a chance de temporais na Grande Porto Alegre.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 27°C

Mínima:11°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 24°C

Mínima: 16°C