Governo inicia última etapa de desmobilização do Centro de Acolhimento em Canoas

O governo do Estado iniciou a última etapa de desmobilização do Centro Humanitário de Acolhimento (CHA) Esperança, em Canoas, no sábado. A secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e o Gabinete de Projetos Especiais do Vice-Governador estiveram com a prefeitura de Canoas e com a Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para Migrações (OIM) acompanhando a transferência das primeiras famílias para as moradias temporárias, instaladas no bairro Estância Velha.

As transferências seguem gradativamente durante a próxima semana até a desmobilização total do CHA Esperança. Cerca de 100 pessoas ainda se encontravam no Centro de Acolhimento e, neste primeiro dia, foram transferidas 12 famílias. Ao todo, em Canoas, estão instaladas 58 casas.