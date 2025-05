Visitação ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é suspensa por tempo indeterminado

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), anunciou a suspensão, por tempo indeterminado, da visitação ao Parque Zoológico (Zoo) de Sapucaia do Sul. A manutenção do fechamento ocorre após a confirmação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (16), de que mortes de cisnes e patos foram motivadas pela Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1).