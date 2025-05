Curso dará formação em direitos digitais para grupos minoritários

O projeto Tramas Digitais: Tecendo Futuros, promovido pela organização Olabi, promoverá uma formação gratuita voltada a pessoas de grupos minoritários e interessadas em direitos digitais, inovação e transformação social. As inscrições estão abertas até 6 de junho.



A Olabi é uma organização social que trabalha para ampliar a diversidade nas áreas de tecnologia e inovação.



A programação do projeto abrange temas como inteligência artificial, privacidade e proteção de dados, economia da atenção, vigilância, educação midiática e justiça socioambiental. O curso propõe ser um espaço de formação e troca para quem deseja compreender o papel das tecnologias na sociedade.



Mares desconhecidos



"Tramas Digitais representam um convite a navegar por mares conhecidos e desconhecidos, na busca por conectar experiências, tecnologias e direitos. Queremos tramar, tecer redes, confabular em torno de narrativas que fortaleçam a imaginação, a esperança e práticas que estão desenhando futuros mais livres e plurais no agora", explica Silvana Bahia, co-diretora executiva da Olabi.



Os conteúdos das aulas levantam questionamentos como de que forma se pode subverter a lógica extrativista das plataformas? É possível disputar os rumos da Inteligência Artificial (IA), dos dados e da economia digital a partir de outros valores? Como construir autonomia e ampliar repertórios e imaginação?



O curso será realizado entre julho e outubro deste ano, com encontros semanais ao vivo às quartas-feiras, das 19h às 21h (horário de Brasília). A carga horária total é de 26 horas, com atividades teóricas e práticas.



Ao final dessa etapa, 15 pessoas serão selecionadas para um ciclo de mentoria entre outubro e dezembro com uma bolsa mensal de R$ 1 mil para que desenvolvam seus próprios projetos.



Não é necessário ter experiência prévia na área. As inscrições devem ser feitas pelo site, onde também é possível acessar o edital completo.



Programação



14/07 - O que está em jogo no campo das tecnologias e direitos hoje?



16/07 - Como os dados moldam o mundo e o que o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) tem a ver com isso?



23/07 - Mas afinal, o que é inteligência artificial?



30/07 - Aceleração e presença: outros olhares para a nossa relação com tempos ansiosos.



06/08 - Tecnologias e infância: por uma abordagem educativa.



13/08 - Apostas virtuais: como chegamos a esse cenário?



20/08 - Justiça socioambiental e mudanças climáticas: a tecnologia como aliada.



03/09 - Hackeando a broligarquia: um olhar feminista para os direitos digitais.



10/09 - Solidariedade no mundo do trabalho: alternativas à uberização.



17/09 - Vigilância e direito à cidade: a arte como saída.



24/09 - Por uma educação em direitos.



01/10 - Narrativas de esperança: Tramando Futuros.