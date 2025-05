Estado tem cerca de 400 vagas abertas para concursos públicos

O Rio Grande do Sul contabiliza, pelo menos, 404 vagas abertas para concursos públicos, de acordo com levantamento realizado pelo Jornal do Comércio. Até a tarde desta quarta-feira (14), havia cerca de 13 processos seletivos recebendo inscrições no Rio Grande do Sul. Os processos seletivos contemplam diferentes lotações e níveis de ensino.

Confira a lista completa de concursos com vagas abertas no Estado



Entre os editais, destaca-se o concurso do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde), que receberá inscrições até o dia 30 de maio. Ao todo, são 45 vagas para profissionais de nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 4,2 mil e R$ 10 mil. Entre os editais, destaca-se o concurso do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (), que receberá inscrições. Ao todo, sãopara profissionais de. Os salários variam entre

Há também o concurso da Unimed, que selecionará 98 médicos para os Vales do Taquari e Rio Pardo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de junho, mediante o pagamento de uma taxa de R$350,00. O processo seletivo incluirá análise de documentação, prova teórico-objetiva e prova de títulos. O exame objetivo será realizado no dia 6 de julho, em Lajeado.

Outro destaque é o edital para Professor Visitante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). São seis vagas para nível superior, com salários que podem variar entre R$15 mil a R$ 24,8 mil. As inscrições vão até o dia 3 de junho.