Morre Lasier Martins Júnior aos 57 anos

Após 10 meses de enfrentamento a um câncer no pâncreas, faleceu no início da tarde desta quarta-feira (14), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, aos 57 anos, Lasier Martins Júnior. Ele é filho do jornalista e ex-senador Lasier Martins e da procuradora do Estado aposentada Marilene Petry Somnitz.Júnior trabalhou como repórter da Rádio Gaúcha na década de 90, quando fez a cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, em Pequim. O trabalho, inclusive, conquistou o Prêmio Internacional de Rádio de Nova York. De acordo com o pai, Júnior sempre foi amante de esportes, principalmente surfe e ciclismo. "Foi emocionante ver a coragem e esperança com que meu filho enfrentou a doença", relata Lasier Martins.Os atos fúnebres serão realizados nesta quinta-feira, das 7h às 12h, na Capela 6 do Angelus Memorial Crematório, em Porto Alegre.