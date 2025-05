Após 10 anos da Lei dos Desmanches, roubos de veículos caíram 87% no RS

De acordo com o Governo do Rio Grande do Sul, neste mês de maio, a Lei dos Desmanches completa 10 anos de vigência com resultados expressivos na área de segurança pública, economia e sustentabilidade ambiental. Pioneiro na regulamentação do setor, o Estado conseguiu reduzir em 87% os roubos de veículos. E com o reaproveitamento de peças estima-se que o Rio Grande do Sul deixou de emitir 900 mil toneladas de CO2 na atmosfera no período.

Decorrida uma década de vigência da lei federal, além do Rio Grande do Sul, apenas os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo promoveram o credenciamento dos antigos ferros-velhos transformando-os em Centros de Desmanche de Veículos (CDVs), segundo o sindicato dos CDVs do Rio Grande do Sul (SindiCDV).

Atualmente, o Rio Grande do Sul é um dos Estados mais avançados na estruturação da cadeia do desmanche legal. Atualmente, conta com uma rede de 421 CDVs credenciados distribuídos em 122 municípios. Estes CDVs credenciados cadastraram 26 milhões de autopeças originadas de 440 mil veículos e abastecem um sistema integrado que garante a rastreabilidade das autopeças comercializadas e que garante a procedência legal para o consumidor.

Desde a criação da norma, o número de roubos de veículos no Rio Grande do Sul passou de 18 mil em 2015 a 2 mil em 2024, muito por conta da iniciativa do DetranRS de credenciar, gerenciar e controlar as empresas que atuam na atividade de desmanche de veículos e comércio de peças usadas no Estado. O combate aos clandestinos tornado prática sistemática com uma força-tarefa coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi fundamental para esse resultado.



A Operação Desmanche envolve DetranRS, Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias, e realizou 165 operações, interditou 239 desmanches ilegais e apreendeu mais de 14.519 toneladas de sucata entre 2016 e 2025. Todas as sucatas apreendidas nos desmanches ilegais são descaracterizadas por meio de compactação e encaminhadas para a reciclagem na siderúrgica, impedindo que as peças sem origem retornem ao mercado ilegal. A Corregedoria do DetranRS também monitora as empresas credenciadas. Foram realizadas 239 auditorias e emitidas 33 cautelares nesses dez anos.

A regulamentação da atividade de desmanche também teve impacto positivo na arrecadação de impostos. O recolhimento de ICMS e do Simples Nacional cresceu exponencialmente ao longo dos dez anos de vigência da lei. De 2017 a 2024, foram cerca de 27 milhões de ICMS e mais de 80 milhões de Simples no Rio Grande do Sul, para um faturamento de 1,6 bilhão dos CDVs gaúchos.

“Esse é um mercado que movimenta mais de R$ 2 bilhões por ano no país (segundo a Associação Brasileira dos Recicladores), e contribui diretamente para a geração de empregos e renda”, explicou o chefe da Divisão de Desmanches do DetranRS, Cristiano Medeiros.