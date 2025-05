Seminário de Patrimônio Histórico vai reunir especialistas na Capital

"A Reconstrução das cidades a partir do seu patrimônio histórico." Este é o tema central do II Seminário Internacional de Patrimônio Histórico - Associação Victorino Fabião Vieira (AVFV), que vai ocorrer em Porto Alegre, hoje e amanhã, no auditório Mondercil de Paulo Moraes, no Ministério Público Estadual, na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, nº 80.

De acordo com a idealizadora do encontro, a arquiteta e diretora de urbanismo Verônica Di Benedetti, especialista em prédios históricos, a proposta do seminário é discutir as soluções para a reconstrução das cidades a partir do seu patrimônio histórico. "Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de prédios históricos proporcional ao número de habitantes", informa.

A arquiteta dá ênfase na necessidade de se falar sobre resgate histórico, cultural e turístico. Ela diz que estes espaços devem ser pontos de atração e de ocupação de todos.

A identidade histórica e cultural, segundo ela, é fator importante para o desenvolvimento e é um polo de atração de pessoas provenientes de todas as partes do mundo.

Verônica informa que este seminário vai reunir especialistas, acadêmicos e gestores para abordar este tema com uma linguagem bastante acessível. O objetivo é a inclusão de todos. Ela cita que o evento também é bastante significativo para Porto Alegre, que há exatamente um ano passou por uma catástrofe climática.

O encontro terá a participação do canadense, PhD em Engenharia e Patrimônio, Andrew Nellestyn, que vai falar sobre "Restauração do Patrimônio em Áreas de Conflito". Nellestyn diz que "estar no Brasil e em Portugal" serviu para ele abrir uma nova porta em sua vida.

A representante da Associação das Micros e Pequenas Empresas de Porto Alegre (Amicro POA), Claudia Lacerda, destaca que a entidade também é uma das apoiadoras do evento. Ela explica que o resgate destes prédios históricos é importante para todos porque movimentam a cidade e na esteira contribuem para agregar mais segurança e mais iluminação em áreas esquecidas, além de contribuir na instalação de outros equipamentos públicos.