Avião Alegre descumpre data limite de retirada e segue ao lado do Beira-Rio

Com determinação para ser retirado até segunda-feira (12), o Avião Alegre segue estacionado ao lado do estádio Beira-Rio, na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre. Esse foi o prazo estabelecido pela prefeitura no final de abril, quando designou que o Boeing 737/200 deveria ser retirado imediatamente do local.

Desde novembro, a secretaria de Administração e Patrimônio (Smap) solicita à empresa Pinheiro Neto Soluções Corporativas a retirada da aeronave do espaço, com um primeiro prazo tendo sido estabelecido para janeiro. Adiada esta data, a aeronave segue no terreno extrapolando a segunda data limite.

A reportagem do Jornal do Comércio foi conferir e encontrou o avião ainda no terreno, mas sem as asas e em cima de um caminhão de reboque.

A Smap diz que "notificou a empresa para desocupar o espaço, mas estão aguardando a liberação da Polícia Federal (PF) para descolamento do avião." Enquanto a PF não liberar, o Boeing não pode ser deslocado.

Segundo a secretaria, a liberação da Polícia Rodoviária Federal deve acontecer até esta quarta-feira (14). E como a empresa solicitou a deslocamento antes do prazo final, "não há necessidade, por ora, de ingresso com ação de reintegração de posse."