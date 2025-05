Semana promete tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul

Após temporais que marcaram o fim da semana passada, uma massa de ar seco chega ao Rio Grande do Sul afastando chuvas e trazendo clima ameno para a maior parte do Estado. A segunda-feira amanhece fria em todas as regiões e vai esquentando ao longo do dia, trazendo uma tarde com clima agradável.

Na maioria das cidades gaúchas, as nuvens pouco aparecem nos céus. As temperaturas variam no Estado entre 24°C e chegando a mínimas de 1°C, durante as madrugadas.

Em Porto Alegre, a segunda-feira também chega ensolarada e com clima ameno, com temperatura máxima de 24°C e mínima de 12°C. O dia amanhece com sol tímido, mas nuvens dispersam ao longo da tarde, à medida que a temperatura vai subindo.

Ao longo da semana, o clima da Capital tende a subir gradativamente, chegando a 28°C no sábado, sempre com sol e algumas nuvens.