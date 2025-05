Papa Leão XIV pede paz na Ucrânia e cessar-fogo em Gaza em primeira oração de domingo

O Papa Leão XIV pediu uma paz justa e duradoura na Ucrânia e um cessar-fogo imediato em Gaza, com a libertação de reféns e o envio de ajuda humanitária, durante sua primeira oração dominical como pontífice. Recordando o fim da Segunda Guerra Mundial há 80 anos, Leão citou o Papa Francisco ao denunciar a quantidade de conflitos que assolam o mundo atualmente, chamando a situação de uma "terceira guerra mundial em pedaços." "Nunca mais guerra!", disse da sacada da Basílica de São Pedro.Leão também destacou que este domingo era Dia das Mães em muitos países e desejou um feliz dia a todas as mães, "incluindo aquelas que estão no céu". Foi a primeira vez que ele retornou à sacada desde que apareceu ao mundo na quinta-feira, após sua eleição como papa - o primeiro dos Estados Unidos.Mais cedo neste domingo, Leão celebrou uma missa privada próximo ao túmulo de São Pedro com o superior de sua ordem agostiniana, o Rev. Alejandro Moral Anton. A missa ocorreu nas grutas sob a Basílica de São Pedro, local tradicional de sepultamento do apóstolo considerado o primeiro papa.