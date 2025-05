Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 55 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (10) no concurso 2861 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 02-21-27-46-51-53. O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 55 milhões.De acordo com a Caixa, 55 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 72.740,95. Houve 5.930 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 963,80.