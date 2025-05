Em empate com o Grêmio, Bragantino assume liderança isolada do Brasileirão

Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 neste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rolou na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com o ponto, o Bragantino chega aos 17 na tabela e assume a liderança isolada. Flamengo que joga no sábado, e Palmeiras, que joga no domingo, podem retomar a ponta.

Amuzu marcou para o Grêmio na reta final, e Isidro Pitta empatou logo na sequência. Os gols saíram após os 40 minutos do segundo tempo. O Tricolor Gaúcho volta a jogar na próxima terça, na Copa Sul-Americana, contra o Godoy Cruz. O Bragantino joga no próximo domingo, pelo Brasileirão, contra o Palmeiras.



O primeiro tempo foi sem emoções. Mesmo jogando em casa, o Grêmio terminou a etapa inicial com menos finalizações do que o adversário: no total, o tricolor chutou no gol apenas 3 vezes, enquanto o time paulista finalizou 6. O Bragantino conseguiu ter o controle da bola, mas erros técnicos na parte final do campo impediram qualquer perigo a Tiago Volpi.

Segundo tempo melhora, e goleiros trabalham. Se faltou pontaria nos 45 iniciais, os times ajustaram a mira após o intervalo. O Bragantino voltou do vestiário incomodando Volpi, que fez uma grande defesa em finalização de Lucas Barbosa. Braithwaite comandou a reação gremista, e então foi a vez de Cleiton aparecer no jogo espalmando duas chances perigosas.

Gols esquentam jogo na reta final. O Grêmio cresceu no jogo com substituições de Mano Menezes e Amuzu brilhou com um gol perto do fim. Enquanto a torcida ainda comemorava, logo na sequência, Isidro Pitta empatou e calou o estádio em Porto Alegre.

Aos 6 minutos do segundo tempo, Jhon Jhon cruzou da esquerda buscando Lucas Barbosa, que subiu na pequena área cabeceando firme. O goleiro do Grêmio agiu rápido para dar um tapa na bola e evitar o que seria o gol do Bragantino. Em novo cruzamento de Jhon Jhon, aos 11 minutos, Agustín apareceu de surpresa na frente do goleiro, se jogou para alcançar a finalização, mas a bola quica no gramado e sai pela linha de fundo.

De falta, aos 19 minutos, Braithwaite bateu com categoria e muito perigo. Cleiton foi buscar em uma bela defesa. Aos 24 minutos, Braithwaite recebeu passe de Monsalve e finalizou à queima-roupa do goleiro. Cleiton espalmou novamente a finalização do dinamarquês. Já aos 40 minutos, Arezo aproveitou um rebote e bateu com muita força acertando a trave direita de Cleiton. Aos 41 minutos, Amuzu recebeu de Braithwaite, cortou para o meio escapando da zaga e bateu no cantinho do gol. Aos 43 minutos, Ramires dominou perto da área e achou passe para Pitta, que chegou finalizando direto para o gol.



FICHA TÉCNICA



Grêmio 1 x 1 Red Bull Bragantino



Campeonato Brasileiro - 8ª rodada

Data e horário: 10 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Monsalve (GRE); Gabriel, Agustín, Fabinho (RBB)



Gols: Amuzu (41'/2ºT); Pitta (43'/2ºT)



Grêmio: Tiago Volpi, Igor, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Camilo (Ronald), Dodi e Nathan (Monsalve); Alysson (Amuzu), Olivera (Arezo) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes



Red Bull Bragantino: Cleiton, Agustín, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon (Gustavinho); Vinicinho (Nacho Laquintana), Lucas Barbosa e Sasha (Borbas). Técnico: Fernando Seabra