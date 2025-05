Tornado atinge município de Erval Grande no Norte do Estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na tarde deste sábado (10), a ocorrência de um tornado no município de Erval Grande, na região Norte do Estado. O fenômeno ocorreu ainda na tarde de sexta-feira, entre às 14h50min e 15h10min.A passagem do tornado ocasionou em intensas rajadas de vento, causando estragos em edificações e na rede elétrica, além de queda de galhos e árvores. A ocorrência do tornado se deu após o transporte de calor e umidade vindos do Norte do País, aliado ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão e ao deslocamento de uma frente fria, explica a Defesa Civil.A cidade já estava na lista divulgada pela Defesa Civil dos 39 municípios gaúchos que reportaram danos após as fortes chuvas desta sexta-feira. A tempestade e o tornado causaram estragos em residências, deixaram casas destelhadas e árvores caídas.