Jornalista Paulo Cesar Verri morre aos 68 anos

O jornalista Paulo Cesar de Almeida Verri faleceu na última quarta-feira (7) devido a complicações no tratamento para um câncer no pâncreas. Verri recebeu o diagnóstico há 1 ano e meio e foi internado na terça-feira (6) no Hospital Moinhos de Vento, devido a complicações de saúde.

Formado pela PUCRS, Verri foi professor na Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) e teve passagens pela Rádio Guaíba e pelo Grupo RBS. Atualmente, o comunicador liderava uma empresa de soluções para movimentos de câmera, a Estabili.

Segundo a filha, Carolina Verri, o jornalista sempre foi um apaixonado pela profissão e trabalhou até seus últimos dias. "Ele esteve presente no South Summit 2025 e fez os últimos jogos da dupla Grenal na semana passada", relata.

"No velório, o que eu mais escutei foi chamarem ele de professor. Ele sempre tinha novidades, atualizações sobre tecnologia", comenta a filha. "Ele sempre foi generoso: ajudou muitos a terem seu primeiro emprego, a tirarem o primeiro visto, a fazerem a primeira viagem. Foi um pai para muitas pessoas, tanto no trabalho, quanto na família. Foi um pai e marido muito presente."

Mesmo com um diagnóstico complicado, Verri viveu bem até os últimos dias, sendo raras as internações médicas e vivendo mais do que o previsto. O jornalista deixa a mãe, Theresinha de Almeida Verri, de 90 anos; a esposa Regina Helena Verri, com quem foi casado por 44 anos; a filha, Carolina; e cinco irmãos.