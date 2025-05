Seminário Internacional de Patrimônio Histórico vai reunir especialistas em Porto Alegre na próxima semana

II Seminário Internacional de Patrimônio Histórico – dias 14 e 15, no auditório Mondercil de Paulo Moraes, no Ministério Público Estadual (MPRS), na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, no 3° andar, Torre Norte. "A Reconstrução das cidades a partir do seu patrimônio histórico". Este é o tema central do Associação Victorino Fabião Vieira (AVFV) , que vai ocorrer em Porto Alegre, na próxima semana, nosno auditório Mondercil de Paulo Moraes, no Ministério Público Estadual (MPRS), na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, no 3° andar, Torre Norte.

De acordo com a idealizadora do encontro, a arquiteta e diretora de urbanismo, Verônica Di Benedetti, especialista em prédios históricos, a proposta do seminário é discutir as soluções para a reconstrução das cidades a partir do seu patrimônio histórico. "Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de prédios históricos proporcional ao número de habitantes", informa a especialista.

A arquiteta dá ênfase justamente na necessidade de se falar sobre este resgate histórico, cultural e turístico. Ela diz que estes espaços devem ser, verdadeiramente, pontos de atração e de ocupação de todos. A identidade histórica e cultural, segundo ela, é fator importante para o desenvolvimento e é um polo de atração de pessoas provenientes de todas as partes do mundo.

Verônica informa que este seminário vai reunir especialistas, acadêmicos e gestores para abordar este tema com uma linguagem bastante acessível. O objetivo é a inclusão de todos. Ela cita que o evento também é bastante significativo para Porto Alegre, que há exatamente um ano passou por uma catástrofe climática. Arquiteta reforça a ideia de que estes prédios históricos podem ser economicamente sustentáveis.

Personalidades mundiais trazem contribuições

O encontro terá a participação do canadense, PhD em Engenharia e Patrimônio, Andrew Nellestyn que vai falar sobre o “Restauração do Patrimônio em Áreas de Conflito”. Nellestyn diz que "estar no Brasil e em Portugal" serviu para ele abrir uma nova porta em sua vida.

"Eu tive a sorte de viver 82 anos de uma vida produtiva no geral. Fui oficial militar, professor, diplomata, gerenciei startups", lembra. Ele também destaca outras experiências vividas, como ter administrado grandes empresas internacionais e o despertar de sua paixão pelo patrimônio histórico. "Eu considero o patrimônio histórico como algo que é extremamente importante em termos de identidade nacional e local", salienta.

A representante da Associação das Micros e Pequenas Empresas de Porto Alegre (Amicro POA), Claudia Lacerda, destaca que a entidade também é uma das apoiadoras do evento. Ela explica que o resgate destes prédios históricos são muito importantes para todos porque movimentam a cidade e na esteira contribuem para agregar mais segurança e mais iluminação em áreas esquecidas, além de contribuir na instalação de outros equipamentos públicos.

Já o secretário adjunto na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Filipe Tisbierek, destaca a utilização de locais históricos, como a Casa de Cultura Mário Quintana e o auditório Araújo Vianna que é um importante espaço cultural de Porto Alegre, localizado no Parque Farroupilha. "Está em estudo, por exemplo, a criação de pontos destinados ao embarque e desembarque de turistas na área central da Capital", informa.

Tisbierek diz que a Capital tem atrativos e eventos que atraem muitas pessoas, como o South Summit Brazil, realizado, neste ano, nos dias 9, 10 e 11 de abril. O secretário adjunto também cita outras atividades que estão por ser realizadas na Capital, como a 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre nos dias 7 e 8 de junho e que já conta com 22 mil inscritos. "O evento já é o segundo maior do Brasil", salienta.

O subsecretário diz que é necessário promover ainda mais os atrativos existentes na Capital. "Nós temos muitos produtos em Porto Alegre e muitos deles são promovidos pela iniciativa privada e outros contam com o apoio da prefeitura", lembra. Ele cita, por exemplo, a existência de produtos, como: a rota turística do Centro Histórico e a rota gastronômica. "Nós temos aqui também as vinícolas urbanas", acrescenta.

Verônica Di Benedetti, Claudia Lacerda, Andrew Nellestyn e Filipe Tisbierek estiveram visitando a sede do Jornal do Comércio nesta terça-feira (6). Na oportunidade, foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.