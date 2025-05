Semana tem obras em oito rodovias gaúchas administradas pela EGR

Entre os dias 5 e 9 de maio terão doze frentes de trabalho em oito rodovias administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Os trabalhos visam a manutenção e conservação dos trechos e motoristas devem ficar atentos porque para realização do trabalho pode ser necessário bloqueio do tráfego, fluxo intercalado ou estreitamento de pista. Na ERS-130, em Lajeado, na ponte sobre o Rio Forqueta, continua a obra de finalização do guarda-corpo e limpeza do trecho próximo ao quilômetro 75. Em alguns momentos, o trânsito deve ser bloqueado. Na RSC-453, serão três frentes atuando nesta semana. Próximo a Teutônia e em Westfália, acontece substituição de camadas de pavimento asfáltico. Entre os quilômetros 53 e 55 da rodovia, também em Teutônia, será realizada a pintura da sinalização. Na ERS 239 também serão três intervenções: entre Novo Hamburgo e Sapiranga será realizada roçada, tapa-buraco, limpeza, drenagem e poda. Já nos trechos entre Novo Hamburgo e Taquara e em Rolante, será realizada a instalação de defensas. Trabalhos de conservação também acontecem na ERS 129, entre Encantado e Muçum; na ERS 235, em Nova Petrópolis, na ERS 474, em Santo Antônio da Patrulha, na ERS-040 de Viamão a Balneário Pinhal e na ERS 135, de Sertão a Erechim. Confira a lista de municípios e trechos afetados pelas obras:ERS-130