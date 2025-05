Porto Alegre recebe Climate Change Summit pela primeira vez

O Summit em Mudanças Climáticas reúne nesta sexta (2), e sábado (3), especialistas e autoridades nacionais e internacionais, líderes governamentais, empresariais e comunitários para discutir questões relacionadas às mudanças climáticas e caminhos para mitigação e adaptação. O evento é realizado pela Ufrgs e acontece no Salão de Atos da universidade, no Campus Centro.

O evento conta com nove palestras principais e nove painéis temáticos, entre eles eventos extremos, vulnerabilidades, transição energética, biodiversidade, oceanos, cidades resilientes e governança climática. Também será abordada a atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul nas enchentes de 2023 e 2024, o impacto das mudanças climáticas na saúde animal, o papel dos oceanos e a transição energética justa.

Ao final do Climate Change Summit, será formulada a Carta de Porto Alegre, um documento construído em conjunto com recomendações científicas para direcionar esforços na construção de políticas públicas para o enfrentamento da emergência climática. A Carta será enviada a órgãos governamentais como a Prefeitura, o governo do Estado, ministérios e a Casa Civil.