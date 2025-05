Previsão do tempo no RS é de sol e nuvens até o fim de semana

O Rio Grande do Sul terá desfecho da semana termina com sol e nuvens em todo o território. No Oeste, poderá chover entre a tarde e a noite desta sexta-feira (2). Não está afastada a ocorrência de chuva forte muito isolada. Na maioria das áreas, predomina o sol e a variação de nuvens.

O vento predomina do quadrante Sul e deixa a temperatura amena à tarde. Na maioria das áreas, a máxima deverá oscilar ao redor de 24 a 26°C. Em partes do Noroeste, poderá alcançar os 28°C. No fim de semana, o sol predomina com mais nuvens no sábado (3). O domingo (4) será quente, com máximas ao redor de 30°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens ao longo desta sexta-feira (2). O dia poderá começar com neblina e nevoeiros. A temperatura irá subir menos à tarde. No fim de semana, o tempo fica firme e proveitoso ao ar livre. O domingo será abafado. O tempo seguirá seco no começo da próxima semana, com expectativa de a chuva retornar a partir de quarta.