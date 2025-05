Emergência do Hospital da Restinga volta a operar nesta quinta-feira

A emergência do Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), na zona sul da Capital, voltou, a partir das 8h, a atender a população na manhã desta quinta-feira (1). Conforme informações do site da prefeitura da Capital, a reabertura, inicialmente prevista para 7 de maio, foi antecipada em razão do adiantamento dos trabalhos de higienização dos dutos do sistema de climatização, exigidos por norma da Vigilância em Saúde.