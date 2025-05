Feriado do Dia do Trabalhador será de tempo firme no RS

A previsão do tempo para esta quinta-feira (1), Dia do Trabalhador, é de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, as temperaturas mais baixas do início da manhã darão lugar a máximas ao redor de 28ºC no período da tarde.

Na Capital e na Região Metropolitana, os termômetros devem chegar a 25ºC ao longo do dia. A previsão é que o tempo siga firme em Porto Alegre também na sexta-feira (2), quando a mínima será de 13ºC e a máxima de 26ºC com nuvens. Já no sábado (3), há possibilidade de chuva.

A partir de domingo, Porto Alegre registrará temperaturas mais altas, chegando a 27ºC no domingo (4), 28ºC na segunda-feira e podendo bater a marca de 30ºC na terça-feira (6).