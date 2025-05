Morre a madre Inah Canabarro, considerada a mulher mais velha do mundo

Torcedora ilustre do Internacional e conhecida como a mulher mais velha do mundo até então, a madre Inah Canabarro morreu nesta quarta-feira (30), em Porto Alegre, aos 116 anos. Por meio de nota nas suas redes sociais, o clube confirmou a perda da religiosa.

LEIA MAIS: Gaúcha de 116 anos passa a ser a mais velha do mundo

Descendente do general David Canabarro, uma das lideranças da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, Inah se tornou freira em 1929 em Montevidéu e foi professora de português e matemática no Rio de Janeiro na década de 1930.

Nos anos 1940 voltou ao Rio Grande do Sul, morando em cidades da fronteira Oeste até se mudar definitivamente para Porto Alegre em 1980. Em 2018, recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco em comemoração aos seus 110 anos completos. Em 2021, foi uma das primeiras pessoas a tomar a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Chegou a ser hospitalizada em 2022 devido à doença, mas se recuperou.

Ela morava na Congregação Irmãs Teresianas no Brasil, na Capital, e nasceu em São Francisco de Assis, na região das Missões no dia 27 de maio de 1908. Ao longo da sua trajetória, Inah dedicou-se ao trabalho como professora. Lecionava português, matemática, ciências, artes, história e religião.

Trabalhou não só no Rio Grande do sul, mas também no Rio de Janeiro. Também, foi diretora do colégio Santa Teresa de Jesus em Santana do Livramento. A família destaca que entre seus alunos estava o ex-presidente da República (1979-1985), General Figueiredo.

Inah deixa os sobrinhos-netos Cleber e Ivelise.