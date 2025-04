Térreo do Palácio do Comércio é transformado em estacionamento

Tomado pela enchente de maio do ano passado, que atingiu um metro e oitenta centímetros do prédio histórico, o Palácio do Comércio, no Centro de Porto Alegre, encontrou um novo uso para o andar térreo: antes ocupado pelo atendimento ao público da Junta Comercial, agora será usado como estacionamento. A entrada e a saída são pela avenida Mauá e a capacidade é para 35 vagas fixas e 20 com manobras. O espaço está em funcionamento desde segunda-feira, 28 de abril.

Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), destaca que a entidade não aceitava a ideia de deixar o espaço fechado. No entanto, outros potenciais parceiros procurados pela entidade não tiveram interesse em se instalar no local devido ao receio com a segurança do lugar, situado em área que foi alagada em 2024.

Com a proposta da empresa Lyon para instalar um estacionamento no térreo do edifício, a surpresa inicial se transformou em entusiasmo, relata Suzana. “O que estamos fazendo hoje é cultuar a preservação do prédio”, sustenta. A empresa é responsável pela gestão do espaço.

O projeto arquitetônico do palácio é do arquiteto José Lutzenberger. O imóvel está listado como patrimônio de estruturação do município, sendo obrigatória a manutenção da sua fachada, sendo autorizadas intervenções internas. Conforme Suzana, a receita a ser arrecadada com a operação do estacionamento poderá servir para o restauro do prédio.

O horário de funcionamento do novo estacionamento do Palácio do Comércio é das 7h às 20h de segunda a sexta-feira, podendo ser estendida em dias de evento nas entidades que ocupam o prédio, e das 8h às 14h nos sábados.