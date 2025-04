Feriado do Dia do Trabalhador deve turbinar movimento nas rodovias gaúchas

O feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, cai na quinta-feira, mas a possibilidade de a sexta-feira se unir ao final de semana formando um feriadão prolongado de quatro dias deve levar milhares de gaúchos a tomarem as estradas, principalmente em direção ao Litoral e à Serra.

A concessionária CCR ViaSul estima que pouco menos de 1 milhão de veículos deverão trafegar por suas rodovias, entre os dias 30 de abril e 5 de maio, sendo pouco mais de 251 mil pela Freeway e outros 160 mil pela BR-386.



Conforme a administradora das vias, a partir do dia 30 (quarta) a rodovia em direção ao litoral gaúcho já deve perceber aumento no fluxo, quando são esperados 27,6 mil condutores. Na quinta (1º), isso deve se acentuar para 34,4, mil. Nas mesmas datas pela BR-386, são previstos 16 mil e 13,9 mil em direção ao interior, respectivamente.

Conforme o estudo da Concessionária para o período do feriado, a maior movimentação estará concentrada no retorno do feriado prolongado, em direção à capital gaúcha. Pela Freeway, o domingo (4) será o dia com fluxo mais intenso com algo em torno de 44,7 mil veículos. Já pela BR-386, também no dia 4, são estimados pouco mais de 14,4 mil motoristas.

Já a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) faponta que a previsão é de que a Serra Gaúcha tenha, em alguns momentos, um movimento até 120% superior comparado a dias normais. A expectativa é de que cerca de 559 mil veículos circulem pelas rodovias administradas pela EGR durante o feriado e todo fim de semana, o que representa um acréscimo de mais de 119 mil veículos em relação à média usual.

Destaque para a ERS-040, uma das principais ligações entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte, onde a expectativa é de que circulem 91,8 mil veículos durante o feriado e fim de semana.



Melhores horários

Apesar no movimento menor em relação ao último feriado, é possível que ainda sejam registrados pontos de lentidão nos horários de pico. Visando auxiliar os motoristas na programação da viagem, a CCR indica os melhores horários para realizar o trajeto:



- Freeway: para a saída do feriado, na quarta (30) antes das 15h e na quinta (1º) após o meio-dia; já para o retorno, no domingo (4) antes das 14h e na segunda (5) depois das 12h;



- BR-386: para a saída na quarta (30) antes das 15h e na quinta (1º) após as 10h; no retorno, domingo (4) antes das 14h e na segunda (5) depois das 12h;