LISTA: Para além de "Conclave", confira cinco filmes que podem ajudar a entender as eleições papais

Vaticano anunciou a data de início do próximo Conclave A assembleia, que elegerá o novo pontífice, começará na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. A decisão foi fruto de uma série de debates entre cardeais reunidos em Roma para a 5ª Congregação Geral. Na manhã desta segunda-feira (28), oA assembleia, que elegerá o novo pontífice,. A decisão foi fruto de uma série de debates entre cardeais reunidos em Roma para a 5ª Congregação Geral.

As eleições serão realizadas na Capela Sistina do Vaticano, que já está fechada para visitações e permanecerá assim até que a votação seja encerrada. Ao todo, o espaço receberá cerca de 135 cardeais, que permanecerão confinados para escolher um novo Papa sem interferências externas. Isto é, sem que os eleitores tenham acesso à internet ou a qualquer meios de comunicação com o público.

Não é à toa que a eleição é um dos eventos mais sigilosos - e misteriosos - do mundo. Embora suas raízes remontem ao século XIII, entender o que acontece durante o conclave pode ser bastante desafiador.

Pensando nisso, o Jornal do Comércio separou cinco filmes que podem ser úteis para quem quer saber mais sobre o conclave, a Igreja Católica e o papado. Confira abaixo:

CONCLAVE (2024)

Dirigido por Edward Berger, Conclave (2024) mistura fatos e ficção para evidenciar as tensões políticas e religiosas que permeiam as votações Focus Features/ Divulgação/ JC

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, a obra, que é baseada no best-seller homônimo de Robert Harris, narra, justamente, os pormenores da escolha de um novo papa após a morte inesperada do atual pontífice. Na narrativa, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é responsável por conduzir a assembleia, que reúne os líderes mais poderosos da Igreja Católica, evidenciando as tensões políticas e religiosas do Vaticano.

Onde assistir? Amazon Prime Video, Youtube, Google Play e Apple TV.

DOIS PAPAS (2019)

Dois Papas (2019) retrata uma conversa fictícia entre o bispo de Roma e o cardeal de Buenos Aires pouco antes da renúncia NETFLIX/DIVULGA??O/JC

Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, o longa-metragem explora um dos maiores mistérios do Vaticano: a renúncia do Papa Bento XVI (Anthony Hopkins), que foi o primeiro pontífice a abdicar do cargo em 600 anos. A desistência, que ocorreu em 2013, foi precedida pela ascensão do cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, posteriormente conhecido como Papa Francisco (Jonathan Pryce).

Onde assistir? Netflix.

HABEMUS PAPAM (2012)

Com um tom trágico e descontraído, Habebus Papam (2011) retrata o processo de eleição papal Vinny Filmes/Divulgação/JC

E, se o Papa eleito no conclave simplesmente se recusasse a assumir o cargo de pontífice? Eis aí, o enredo de Habebus Papam. No filme, após uma série de votações, o novo pontífice (Michel Piccoli) entra em pânico momentos antes de ser anunciado ao público. Para resolver a situação, os cardeais recorrem a um psicanalista (Nanni Moretti).

Onde assistir? Amazon Prime Video e Apple TV.

ANJOS E DEMÔNIOS (2009)



Nesta sequência de O Código da Vinci (2006), são explorados alguns dos principais enigmas do Vaticano Sony Pictures/Divulgação/JC

Embora não trate diretamente do conclave, a obra ficcional, que é baseada no livro homônimo de Dan Brown, explora alguns dos principais enigmas da Igreja Católica. Nela, o professor universitário Robert Langdon (Tom Hanks) é chamado para o Vaticano para investigar o desaparecimento de quatro cardeais. No entanto, desvendar o mistério se torna um desafio devido à resistência dos próprios clérigos.

Onde assistir? HBO Max, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play e Apple TV.

AMÉM: PERGUNTANDO AO PAPA (2023)

Amém: Perguntando ao Papa (2023) narra a trajetória, os valores e a missão de Papa Francisco Star /Divulgação/JC

Esse é outro título que, embora não trate das eleições, pode ser interessante para compreender as atribuições do Papa. No documentário exclusivo do Disney Plus, dez jovens de diferentes partes do mundo se reúnem em Roma com o Papa Francisco para conversar sobre os maiores dilemas da nova geração. No encontro, surgem temas como liberdade religiosa, sexualidade, migração e identidade de gênero.

Onde assistir? Disney +