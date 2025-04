Rede de esgoto em Santa Maria deve chegar a 77% até o fim do ano, estima Corsan

Por Thais Immig, de Santa Maria, especial para o JC



No Brasil, mais de 79 milhões de pessoas não têm rede de esgoto, o que representa um percentual de 37,5%, de acordo com o último Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na contramão de dados alarmantes, Santa Maria tem intensificado a cobertura da rede de esgoto na cidade para atender o novo Marco Legal do Saneamento Básico: garantir, até 2033, coleta e tratamento de esgoto para 90% dos santa-marienses. Por isso, o barulho das máquinas, obras em andamento nos bairros e investimentos na rede são ainda mais frequentes.

Em Santa Maria, esse trabalho é feito pela Corsan-Aegea. Conforme a gerente institucional Andréia de Moraes Zanini, desde 2023, dez bairros já receberam a rede de esgoto. Já em 2025, cinco locais estão com obras em andamento e perto de entrar para esse mapa: João Goulart, Km 3, Nossa Senhora das Dores, Caturrita e Diácono João Luiz Pozzobom, o que deve beneficiar cerca de 10,9 mil pessoas. Conforme a Corsan, além destes, outros bairros também na lista ainda este ano – como São João e Chácara das Flores. Com isso, até o final de 2025, a previsão é que 77% das residências santa-marienses tenham rede de esgoto.

“Toda a implantação do sistema de esgotamento tem sido intensificada nos últimos 18 meses. Uma das entregas foi no Bairro Camobi, que tivemos ali uma entrega de 10 mil economias, que é como tratamos o domicílio, propriamente dito. E em 2025, estamos com um planejamento intensificado”, garantiu.

Com a falta de uma rede de esgoto, o que acontece em bairros como João Goulart é a destinação incorreta dos rejeitos. Em alguns casos, conforme a gerente institucional da Corsan, é a ligação com a rede pluvial – instalada apenas para receber e destinar de volta aos rios e córregos, a água da chuva. Em outros, é destinado para uma fossa.

“A não implantação do saneamento pode trazer poluição de mananciais, arroios e rios porque, na medida que não tem a rede cloacal implantada, esse esgoto não está sendo adequadamente tratado. Por isso, a implementação de toda essa estrutura – que passa pela questão da implantação das redes coletoras, da conexão dos ramais e do transporte desse esgoto até uma estação de tratamento. Assim, vamos manter a vida de todo o circuito hídrico que cerca as cidades”, explica.

Como medida para frear ligações irregulares e danosas ao meio ambiente, a Corsan tem usado uma técnica chamada fumacê – uma nuvem de fumaça que se espalha pelos canos e sai por bueiros e pelas caixas de esgoto de prédios e casas. É com ela que os técnicos conseguem identificar, por exemplo, se uma residência está largando o esgoto sanitário na rede pluvial, ou se o imóvel está com o cano da água da chuva conectado na rede cloacal, o que também gera problemas.

É na destinação incorreta do esgoto que a Lei de Saneamento Básico entra em cena. A lei, atualizada em 2020, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que inclui o esgoto sanitário e manejo de águas pluviais urbanas.

De acordo com o engenheiro ambiental Jalan Biondo Pagani, responsável por elaborar planos de saneamento básico para cidades na região Noroeste do Estado, a obrigatoriedade de uma rede de esgoto é importante, principalmente, para a saúde pública. Segundo Pagani, o tratamento adequado evita a transmissão de doenças pela água, como a leptospirose. Mais do que isso, para ele, o serviço passa pela educação ambiental: “A atual geração já vem muito mais educada e conscientizada, mas existe uma parte da população que não se preocupa tanto com a questão do saneamento. Tanto que muitas vezes pegam uma doença e não relacionam com as condições do entorno. Então, é um processo longo, que começa em casa. No meu trabalho, já tive contato com muitas pessoas que não se importavam sobre a destinação do esgoto”, revela.

Ainda de acordo com o especialista, o ganho com a destinação correta do esgoto também é econômico. “A rede de esgoto em municípios que funcionam de forma eficaz, diminui muito os custos porque você trata o afluente (água) separado dos efluentes (resíduo líquido gerado por atividades humanas, como esgoto). Então, no momento que se trata somente o esgoto, diminui os custos da companhia de abastecimento porque o tratamento de um rio limpo, digamos assim, se torna mais barato do que um rio contaminado”, esclarece.



Camobi

•Início da obra: 2013

•Fase: Entregue em janeiro de 2024.

•Rede implantada: 77 km

•Ligações de esgoto: 10,7 mil

•Pessoas beneficiadas: 43 mil

Dom Antônio Reis

•Início da obra: 2019

•Fase: Entregue em outubro de 2023.

•Rede implantada: 9,1 km

•Ligações de esgoto: 910

•Pessoas beneficiadas: 3,6 mil

Urlândia

•Início da obra: 2020

•Fase: Entregue em outubro 2023

•Rede implantada: 2,8 km

•Ligações de esgoto: 275

•Pessoas beneficiadas: 1,1 mil

Uglione

•Início da obra: 2021

•Fase: Entregue em 2023

•Rede implantada: 2,1 km

•Ligações de esgoto: 207

•Pessoas beneficiadas: 850

Nossa Senhora Medianeira

•Início da obra: 2022

•Fase: Entregue em fevereiro de 2024

•Rede implantada: 900 m

•Ligações de esgoto: 109

•Pessoas beneficiadas: 450

Parque Pinheiro Machado

•Início da obra: 2021

•Fase: Entregue em dezembro de 2024

•Rede implantada: 22,9 km

•Ligações de esgoto: 2.512

•Pessoas beneficiadas: 10 mil

Juscelino Kubitchek

•Início das obras: Abril de 2024

•Fase: Entregue em dezembro de 2024

•Valor investido: R$ 22 milhões

•Rede implantada: 18 km

•Ligações de esgoto: 2.072

•Pessoas beneficiadas: 8,2 mil

São José

•Início da obra: Julho de 2024

•Fase: Parte do bairro está com a implantação de rede e ramais prediais concluídos. Outra parte está em implantação.

•Valor investido: R$ 1,1 milhão

•Rede implantada: 3,7 km

•Ligações de esgoto: 512

•Pessoas beneficiadas: 3 mil

Lorenzi

•Início da obra: Setembro de 2024

•Fase: Entregue em Dezembro de 2024. Apta a receber as ligações das residências.

•Valor investido: R$ 2,2 milhões

•Rede implantada: 3,5 km

•Ligações de esgoto: 570

•Pessoas beneficiadas: 2,6 mil

Tomazetti

•Início da obra: Outubro de 2024

•Fase: Entregue em Dezembro de 2024. Apta a receber as ligações das residências.

•Valor investido: R$ 2,2 milhões

•Rede implantada: 4,6 km

•Ligações de esgoto: 386

•Pessoas beneficiadas: 1,5 mil

Diácono João Luiz Pozzobon

•Início da obra: Janeiro 2025

•Fase: Rede coletora implantada e ramais prediais instalados. Falta repavimentar as ruas e construir a estação de bombeamento de esgoto.

•Valor investido: R$ 1 milhão

•Rede implantada: 3,5 km

•Ligações de esgoto: 320

•Pessoas beneficiadas: 1,3 mil

Caturrita

•Início da obra: Janeiro 2025

•Fase: Rede coletora implantada e ramais prediais instalados. Falta repavimentar as ruas e construir a estação de bombeamento de esgoto.

•Valor investido: R$ 1,2 milhão

•Rede implantada: 4,1 km

•Ligações de esgoto: 644

•Pessoas beneficiadas: 2,5 mil

Nossa Senhora das Dores

•Início da obra: Fevereiro 2025

•Fase: Implantação da rede coletora de esgoto e dos ramais prediais.

•Valor investido: R$ 1,5 milhão

•Rede implantada: 4,1 km

•Ligações de esgoto: 317

•Pessoas beneficiadas: 1,3 mil

KM 3

•Início da obra: Março 2025

•Fase: Implantação da rede coletora de esgoto e dos ramais prediais.

•Valor investido: R$ 2,7 milhões

•Rede implantada: 4,8 km

•Ligações de esgoto: 435

•Pessoas beneficiadas: 1,8 mil

João Goulart

•Início da obra: Abril 2025

•Fase: Implantação da rede coletora de esgoto e dos ramais prediais.

•Valor investido: R$ 5,2 milhões

•Rede implantada: 12,3 km

•Ligações de esgoto: 1.026

•Pessoas beneficiadas: 4 mil

Bairros que já contavam com cobertura de esgoto antes de 2023:

Tancredo Neves, Nova Santa Marta, parte da Chácara das Flores, parte do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Salgado Filho, Carolina, Divina Providência, Itararé, Passo D’ Areia, Nossa Senhora do Rosário, Bonfim, Centro, parte do Menino Jesus, parte de Nossa Senhora das Dores, Noal, Nossa Senhora de Fátima, Patronato, Nonoai, Nossa Senhora de Lourdes, Duque de Caxias, parte de Nossa Senhora Medianeira, parte do Uglione, parte da Urlândia, parte do Dom Antônio Reis, parte do Diácono João Luiz Pozzobon, parte do KM 3.

Como utilizar o sistema de esgoto doméstico corretamente:

•Não jogue lixo (cabelo, plástico, absorvente, camisinha, cigarro, fio dental, cotonetes, embalagens) no vaso sanitário, pia ou caixas de esgoto

•Limpe periodicamente as caixas de gordura

•Mantenha as caixas de inspeção tampadas, mas acessíveis

•Não descarte o óleo de cozinha em pia, vaso sanitário ou tanque de lavar roupas. Quando vai para o esgoto, o óleo se acumula nos encanamentos, forma camadas espessas de gordura e entope as tubulações. Junte o resto de óleo em garrafas pet e entregue em locais de doação para reciclagem

•Nunca conecte a rede pluvial da casa ou prédio (que recebe água de chuva) à rede de esgoto cloacal. A ligação indevida provoca transbordamento nas vias públicas e até nas residências, com esgoto voltando para as casas ou provocando rompimentos. Isso também eleva muito o gasto com tratamento de esgoto na estação, pois em dias de chuva, aumenta o volume de esgoto por conta da água que entra irregularmente à rede cloacal

•Se o esgoto doméstico (dos banheiros, por exemplo) vai para a rede pluvial, em vez de ser conduzido para a estação de tratamento, ele é lançado diretamente em rios, lagos e mares, causando a poluição desses mananciais. Isso provoca também mau cheiro na rua.