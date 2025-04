Previsão do tempo indica temperatura amena e sol no RS

A semana começa no Rio Grande do Sul com domínio de uma nova massa de ar seco e frio que chegou após a passagem da frente fria neste domingo (27). Isso garante, na sequência desta segunda-feira (28), a presença do sol com poucas nuvens na maior parte do Estado.

O frio da manhã dá espaço para uma tarde mais agradável, típica de outono. A segunda-feira se inicia com temperatura na faixa de 6°C em algumas regiões gaúchas e atinge a máxima do dia, na casa dos 24°C, fruto do aquecimento proporcionado pela presença do sol.



Em Porto Alegre, o sol não só aparece como estará predominando durante todo o dia, visto que a influência é da grande massa de ar seco que avançou por todo o Estado neste começo de semana. O dia começa ameno/frio, mas, justamente com o sol, predomina a previsão de uma tarde com temperatura típica de outono, ou seja, mais agradável.