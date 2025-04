Sine de Porto Alegre oferta quase 3 mil vagas a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 28, o Sine Municipal disponibiliza 2.955 vagas de emprego para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Entre as vagas ofertadas, 168 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD).O atendimento presencial é realizado em cinco subprefeituras de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Confira os endereços:• Subprefeitura Nordeste: rua Irmão Ildefonso Luiz, nº 240 – Bairro Mário Quintana (Parque Chico Mendes)• Subprefeitura Cruzeiro: rua Mariano de Mattos, nº 889 – Bairro Santa Teresa• Subprefeitura Restinga: rua Rubem Pereira Torely, nº 333 – Bairro Restinga• Subprefeitura Norte: rua Afonso Paulo Feijó, nº 220 – Bairro Sarandi• Subprefeitura Humaitá/Navegantes: avenida Cairu, nº 721 – Bairro Navegantes (no terminal de ônibus)Interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais para se candidatar às vagas disponíveis.