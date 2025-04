Celebração a São Jorge terá missa, procissão e festejos populares neste domingo

O domingo (27) será marcado pelas comemorações e homenagens a um dos santos mais populares da Igreja Católica. A 72ª Festa de São Jorge, com o tema "Peregrinos da Esperança", ocorre na Paróquia São Jorge (na avenida Bento Gonçalves, 2.948, no bairro Partenon), em Porto Alegre.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o dia, haverá missas, procissão diurna, procissão e festejos populares. A programação se inicia com missa às 9h, realizada por Dom Darley Kummer. Logo após, às 10h, começa a procissão pelas ruas do bairro e às 12h haverá os festejos populares no pátio da Igreja São Jorge. Às 20h será realizada a missa de encerramento. Durante todo o dia, a igreja ficará aberta para as homenagens e orações dos fieis.



Trânsito

Desde o início da manhã haverá bloqueio total na avenida Bento Gonçalves, sentido bairro-Centro, defronte à Paróquia São Jorge, e no acesso lateral da rua Salvador França sob o Viaduto São Jorge (no sentido Norte-Sul). No momento da procissão, que seguirá no sentido inverso do cortejo de quarta-feira à noite, será bloqueado o cruzamento da Salvador França com a avenida Ipiranga para a passagem dos fiéis.

O itinerário será pela contramão da Salvador França, avenida Ipiranga, em uma faixa segregada da via do sentido Centro-bairro, na rua Guilherme Alves e avenida Bento Gonçalves, até chegar à paróquia junto ao viaduto. Em ambas as procissões haverá acompanhamento dos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).



Transporte

Será feito o desvio das linhas que transitam pela Bento Gonçalves, sentido bairro/Centro, quando não houver a possibilidade de os ônibus passarem na frente da igreja. Neste caso, o desvio ocorrerá pela Bento Gonçalves/Salvador França/Ipiranga/Barão do Amazonas/Bento Gonçalves, seguindo o caminho normal da linha. No sentido Centro/bairro, se necessário os ônibus circulam na própria Bento Gonçalves fora do corredor, com as paradas espelhadas às existentes no corredor.