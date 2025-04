Conab faz doação de alimentos à Terra Indígena Guarita

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) fará doação de 2.400 kits de alimentos à Terra Indígena Guarita, localizada entre os municípios de Erval Seco, Redentora e Tenente Portela, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Neste sábado (26), será realizada a primeira entrega, com 500 kits, e contará com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e do presidente da Conab, Edegar Pretto, como parte da comemoração ao Dia dos Povos Indígenas.

Durante o evento, também será assinada a liberação de recursos federais, na ordem de R$ 500 mil, para execução de projeto de Compra com Doação Simultânea, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Conab. O projeto foi apresentado pela Cooperativa Mista dos Povos Indígenas e Agricultores Familiares (Cooperfamiliar), de Tenente Portela, e vai reforçar a alimentação em escolas indígenas do território.

Cada kit pesa 21 kg e é composto por 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 2 kg de farinha de trigo, 1 kg de macarrão, 1 kg de açúcar, 1 kg de melado, 1 kg de farinha de milho e 1 litro de óleo. A entrega de alimentos tem como objetivo o combate à insegurança alimentar e nutricional dos povos Kaingang e Guarani que vivem no local. O investimento do governo federal na ação é de R$ 306 mil.



Programação

10h30min - Acolhida ao público e atendimento à imprensa;

12h - Ato político da Festa em Comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, com entrega de alimentos e assinatura de liberação de recursos do PAA/Conab, seguido de almoço com lideranças e população local.