Rio Grande do Sul tem cerca de 550 vagas abertas para concursos públicos

O Rio Grande do Sul contabiliza, pelo menos, 550 vagas abertas para concursos públicos, de acordo com levantamento realizado pelo Jornal do Comércio. Até a tarde desta quarta-feira (24), havia cerca de 19 processos seletivos recebendo inscrições no Estado. Distribuídas em diferentes localidades, as oportunidades contemplam os mais variados cargos e níveis de ensino.

Entre os editais, destaca-se o Concurso Público da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que seleciona 30 candidatos para ingresso no Curso Básico de Oficiais de Saúde (CBOS). Essa é a porta de acesso para o Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde, cuja remuneração é de R$21.513,44. Neste caso, é necessário ter curso superior, residência médica e especialização.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) também está com um processo seletivo aberto. São nove vagas para docentes do Magistério Superior. O edital oferece oportunidades em diferentes áreas, incluindo Engenharia Florestal, Agronomia, Letras, Artes Cênicas, Sociologia e Direito. Os salários podem chegar a R$13.288,85.

Há ainda o concurso da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (TRENSURB). Ao todo, são 64 vagas para nível médio, técnico e superior para várias especialidades de atuação. As remunerações variam entre R$2.363,24, para Agente Metroviário, até R$9.414,18, para Analista Metroviário. As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio.