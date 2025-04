Sol predomina na sexta-feira e no sábado em todo o Estado

A sexta-feira será marcada pelo predomínio do sol e gradual elevação da temperatura ao longo do dia em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura mínima deverá ser de 16°C, e a máxima deve atingir os 26°C, com sensação de leve abafamento à tarde.

Pela manhã, áreas do Norte e do Leste ainda podem registrar maior presença de nuvens, mas o tempo firma gradualmente, garantindo uma tarde ensolarada na maior parte do Rio Grande do Sul.

No Noroeste do Estado, há possibilidade de pancadas isoladas e passageiras de chuva.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as temperaturas seguem amenas no início do dia, com mínimas entre 16°C e 18°C. A sexta-feira terá predomínio de sol e aquecimento gradativo, com certo abafamento.

Já no fim de semana, o sábado será de tempo firme, com sol predominante e calor, ideal para atividades ao ar livre.

O domingo, por sua vez, terá mudança no tempo, com instabilidade e queda nas temperaturas, além de sensação térmica mais baixa, especialmente em áreas abertas.

Em Porto Alegre, o sábado terá sol. No domingo o tempo fica instável com temperatura baixa e sensação térmica menor ao ar livre. À tarde, os termômetros se aproximam dos 30°C em algumas áreas da capital gaúcha.